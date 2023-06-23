The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFs
bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiDwn5C6
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja19SZXBvcnQ/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tfUmVwb3J0PC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9CTWl0Y2hlbGxOQ1M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJN
aXRjaGVsbE5DUzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D
b2FjaFNhbmRlcnMxND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hTYW5k
ZXJzMTQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vMzFfQ29h
Y2hGQUw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QDMxX0NvYWNoRkFMPC9hPiAh
IHdlIExpdmUgVG9tb3Jyb3cuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9NUzJY
ckJxWW8wIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTVMyWHJCcVlvMDwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyDwnZCJ8J2QovCdkK/wnZCa8J2QpyDwnZCB8J2QmvCdkKXwnZCy4pye
IChAamJhbHkyNCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYmFs
eTI0L3N0YXR1cy8xNjcyMDE2NDY0NjU0NjEwNDMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkp1bmUgMjIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbmRyZXdzIChOLkMuKSBIaWdoIHNlbmlvciB0YWNrbGUgVHlsZXIg
V2VzdCB3aWxsIG9mZmljaWFsbHkgdmlzaXQgTkMgU3RhdGUgdGhpcyB3ZWVr
ZW5kLiBIZSBoYXMgYWxzbyBvZmZpY2lhbGx5IHZpc2l0ZWQgRHVrZSwgYW5k
IHVub2ZmaWNpYWxseSB2aXNpdGVkIEdlb3JnaWEgVGVjaC48YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vTGlOZzhkNVB5bCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0xpTmc4ZDVQ
eWw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0
ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRl
Uml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjcxOTg4Nzk4NDE3MjUyMzU1P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCBkYXkgYXQgTkMgU3RhdGUgeWVzdGVyZGF5ISBD
YW7igJl0IHdhaXQgdG8gY29tZSBiYWNrIfCfkLrinaTvuI8gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qb2tlcnBoaWxsaXBzP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBqb2tlcnBoaWxsaXBzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX01lcmNpP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBDb2FjaF9NZXJjaTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RhdGVDb2Fj
aEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV0ZfQ291Z2Fy
RmJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdGX0NvdWdhckZiYWxsPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vODdBVTJkMzV5ciI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tLzg3QVUyZDM1eXI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRnJhbmtsaW4gQmFy
ZXQgSnIgKEBmcmFua2xpbmJhcmV0anIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vZnJhbmtsaW5iYXJldGpyL3N0YXR1cy8xNjcxOTIxOTE4MTMw
MjQxNTQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjIsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5OITkVXIFJBTktJTkdT8J+TiTxicj48YnI+RmxvcmlkYSBGIENv
b3BlciBGbGFnZyB0YWtlcyBvdmVyIHRoZSBUT1AgU1BPVCBpbiB0aGUgMjAy
NSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0hvb3BzP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNIb29wczwvYT4gcmFua2luZ3Pw
n5GA8J+UpTxicj48YnI+U2VlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ2Fzc2lkeV9Sb2I/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhc3NpZHlf
Um9iPC9hPiB0aG91Z2h0c/CfkYc8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdm9a
bzAyQk5MWiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3ZvWm8wMkJOTFo8L2E+PGJyPjxicj5S
YW5raW5n8J+RhzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82aTZleXdnSktTIj5o
dHRwczovL3QuY28vNmk2ZXl3Z0pLUzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvLzY2TWI4S3hSbEMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS82Nk1iOEt4UmxDPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IFJpdmFscyAoQFJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NzE5MTA1ODMzMzQyMjM4
NzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMiwgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UbyBhbnN3ZXIgYSBUd2l0dGVyIHF1ZXN0aW9uIGZyb20gZWFybGll
ciBpbiB0aGUgd2Vlay4gVGhlIE5DIFN0YXRlIE1vdW50IFJ1c2htb3JlOjxi
cj48YnI+UnVzc2VsbCBXaWxzb248YnI+TWFycXVleiBWYWxkZXotU2NhbnRs
aW5nPGJyPkNhbGViIE1hcnRpbjxicj5Ub21teSBXaGl0ZTwvcD4mbWRhc2g7
IEpvZSBHaWdsaW8gKEBnaWdsaW9fT0cpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vZ2lnbGlvX09HL3N0YXR1cy8xNjcyMjEzNjk0NTkwMDk5NDU2
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE