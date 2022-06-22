Wolfpack newsstand — June 22

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Zb3Uga25vdyB0aGUgbW92ZXMgYnJvdGhhISDwn6SdIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9MSEcxVkF4OGZKIj5odHRwczovL3QuY28vTEhHMVZB
eDhmSjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDaHJpc3RvcGhlciBUb3VkbGUgKEBjdG91
ZGxlMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jdG91ZGxlMS9z
dGF0dXMvMTUzODkxNjg0NTYzMzM4MDM1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KdW5lIDIwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UcmlvIG9mIHRhbGVudGVkIHVub2ZmaWNpYWwgdmlzaXRvcnMgV2Vk
bmVzZGF5OjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IcnlLUk1zVzlKIj5odHRw
czovL3QuY28vSHJ5S1JNc1c5SjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L1N5R3QxMUFET0UiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TeUd0MTFBRE9FPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9z
dGF0dXMvMTUzOTU5NDgxNjM2NzA4MzUyMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KdW5lIDIyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CYWJ5IGJveSBNY0NyZWVyeSBjb21pbmcgc29vbiEg8J+YgfCfkpkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1IzNG1FTlo4bUMiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9SMzRtRU5aOG1DPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNjb3R0eSBNY0NyZWVy
eSAoQFNjb3R0eU1jQ3JlZXJ5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1Njb3R0eU1jQ3JlZXJ5L3N0YXR1cy8xNTM5MjY4MDU0MzMyMzY2ODQ5
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCBjb252ZXJzYXRpb24gd2l0aCDigaY8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSkRXaGl0ZT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hKRFdoaXRlPC9hPuKBqS4gSG9ub3JlZCB0byBy
ZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGFuZCBhbm5vdW5jZSB0aGF0IEkgYW0gMTAwMCUg
dG8gY29tbWl0dGVkIHRvIOKBpjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9v
dGJhbGw8L2E+4oGpLiDigaY8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NvYWNoR29lYmJlbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hHb2Vi
YmVsPC9hPuKBqSDigaY8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0
YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwv
YT7igakg4oGmPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Xb2xmcGFj
a1JlY3J1aXQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdvbGZwYWNrUmVjcnVp
dDwvYT7igakg4oGmPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IS0Ff
VGFuYWxza2k/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhLQV9UYW5hbHNraTwv
YT7igakgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JDb2JIczdvMWwiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9yQ29iSHM3bzFsPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFpZGVuIEFy
aWFzIChAYWlkZW5fYXJpYXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYWlkZW5fYXJpYXMvc3RhdHVzLzE1MzkzOTMxNzg3OTY2OTU1NTM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCBzZWNvbmQgT1YgYXQgTkMgU3RhdGUgdGhpcyBwYXN0IHdl
ZWtlbmQhIPCfkLogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGF0
ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RhdGVDb2FjaEQ8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hHYXJyaXNvbk9M
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEdhcnJpc29uT0w8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qRXNTNFVVVEtNIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vakVzUzRVVVRLTTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLYW1lbiBTbWl0aCAoQEth
bWVuU21pdGgzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0thbWVu
U21pdGgzL3N0YXR1cy8xNTM5MzQ2NjU4NDgzNDkwODE5P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db3ZlcmFnZSBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2lzYWlhaF9zaGlybGV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBpc2FpYWhf
c2hpcmxleTwvYT4gY29tbWl0bWVudCB0byBQYWNrOjxicj48YnI+4oCiIFN0
b3J5OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcm9hckhMdWp6aiI+aHR0cHM6
Ly90LmNvL3JvYXJITHVqemo8L2E+PGJyPuKAoiBTaGlybGV5IGJyZWFrcyBp
dCBkb3duOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vN0QyVVhOWHJrbyI+aHR0
cHM6Ly90LmNvLzdEMlVYTlhya288L2E+PGJyPuKAoiBBbmFseXNpczogPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xNUWZMOHFnSE8iPmh0dHBzOi8vdC5jby9s
TVFmTDhxZ0hPPC9hPjxicj7igKIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9XYXRhdWdhUGlvbmVlcnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdh
dGF1Z2FQaW9uZWVyczwvYT4gY29hY2ggUnlhbiBIYWJpY2g6IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9NeGlvUXNucmhSIj5odHRwczovL3QuY28vTXhpb1Fz
bnJoUjwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzRnJpZWRtYW4/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc0ZyaWVkbWFuPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUldyaWdodFJpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AUldyaWdodFJpdmFsczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFj
a0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1MzkzNjMwODM3OTcy
NzQ2MjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMSwgMjAyMjwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5hcmVuYSBBbm5vdW5jZXMgUGFydG5lcnNoaXAgd2l0aCBOQyBTdGF0
ZSBQaGVub20sIEthdGhhcmluZSBCZXJrb2ZmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9nY2dXY0o4eVVJIj5odHRwczovL3QuY28vZ2NnV2NKOHlVSTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBTd2ltU3dhbSAoQHN3aW1zd2FtbmV3cykgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2ltc3dhbW5ld3Mvc3RhdHVzLzE1Mzky
NjUwNTM0NTg5MzU4MTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMSwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE