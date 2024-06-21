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Wolfpack newsstand — June 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State official visit primer: Center Isaac Sowells Jr.

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: Offensive lineman Michael Gibbs

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: Wide receiver Je'Rel Bolder

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: Wide receiver Malik Clark

The Wolfpack Central — Top wing Bryce Heard excited to visit NC State

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: Wide receiver Arrion Concepcion

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: Wide receiver Shamarius Peterkin

Raleigh News & Observer —Why ACC Commissioner Jim Phillips believes there will be a ‘reset in college sports’

Raleigh News & Observer —NC State five-time NCAA champion swimmer heading to Paris Olympics with US team

Greensboro News-Record — Paul Zeise: Expansion of the NCAA men's basketball tournament is inevitable, so embrace it

GoPack.com — Seven Softball Student-Athletes Earn Spot on All-ACC Academic Team

GoPack.com — Current and Former Members of the Pack set to Compete in the U.S. Olympic Trials for Track and Field

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