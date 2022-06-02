 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — June 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

Raleigh News & Observer — Dereon Seabron will keep name in NBA draft, will not return for NC State basketball

The Wolfpack Central — Top 60 Lisa Thompson has NC State in top six

The Wolfpack Central — Tackle Johnny Williams eager to learn about NC State

The Wolfpack Central — NC State's Dereon Seabron remains in NBA Draft

GoPack.com — Freestyle Weekend has 16 from @PackWrestle Competing

GoPack.com — Torin Dorn Returns to Program as Graduate Manager

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