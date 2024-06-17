Wolfpack newsstand — June 17
The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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The Wolfpack Central — The Run Down
Fayetteville Observer — NC State baseball vs Florida prediction, picks in 2024 CWS bracket
Twitter posts of the day
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