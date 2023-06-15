The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSB0b21vcnJvdyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9jb2FjaHdpbGVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2Fj
aHdpbGVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo
R29lYmJlbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hHb2ViYmVsPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL0tlbmNrSm1yVnAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9LZW5j
a0ptclZwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRhZXNoYXduIEFsc3RvbiAoQFRhZXNo
YXduQWxzdG9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RhZXNo
YXduQWxzdG9uL3N0YXR1cy8xNjY5MTc1MTEyMzgwMDg0MjI0P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGhhdmUgSSBsZWFybmVkIGFmdGVyIDI3IHllYXJzIGluIHRo
ZSBtZWRpYSBidXNpbmVzcz8gPGJyPjxicj5Tb21lIHdvcmRzIGZvciBUYWxr
aW5nIEJpeiBOZXdzLCB0aGFua3MgdG8gbXkgb2xkIGZyaWVuZCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0R3b3RhcGthP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBEd290YXBrYTwvYT4gPGJyPjxicj5OZWVkIHRvIGFkZCAmcXVv
dDttZWRpYSBtb3ZlciZxdW90OyB0byBteSBiaW8gOykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL20zSEI0aUFZTVQiPmh0dHBzOi8vdC5jby9tM0hCNGlBWU1U
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvZSBHaWdsaW8gKEBnaWdsaW9fT0cpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ2lnbGlvX09HL3N0YXR1cy8xNjY5
MTY0OTU5NzY1MjgyODE3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTUs
IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBzb3Bob21vcmUgYmFzZWJhbGwgY29tbWl0IEphY29i
IFNtaXRoIGhhcyBiZWVuIG9mZmVyZWQgYXQgcXVhcnRlcmJhY2sgYnkgRHVr
ZSBhbmQgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmE6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1Zn
QjJzcW9uQ0MiPmh0dHBzOi8vdC5jby9WZ0Iyc3FvbkNDPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMv
MTY2OTE1NjQzNjIzOTE3MTU4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5l
IDE1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWQgYW4gYWJzb2x1dGUgYmxhc3QgYXQgTkMgU3RhdGUgdG9kYXkh
IExvdmVkIGl0ISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL0dvUGFjaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I0dvUGFjazwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRl
Q29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFFfX18/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoUV9fXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEdvZWJiZWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENvYWNoR29lYmJlbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOQ1N0
YXRlUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0
ZXZlX0lQUz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RldmVfSVBTPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2V0aGFubW1jZG93ZWxsP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBldGhhbm1tY2Rvd2VsbDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWNoYWVsQ2xhcmtQUD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWljaGFlbENsYXJrUFA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
R3VzIFJpdGNoZXkgKEBSaXRjaGV5R3VzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1JpdGNoZXlHdXMvc3RhdHVzLzE2NjkxNDMxMjg1MTc3Nzk0
NTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxNSwgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VTWhzNmlIbWphIj5o
dHRwczovL3QuY28vVU1oczZpSG1qYTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NjkxMDM2Mjgx
ODE3MDA2MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxNCwgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L1BhY2s5P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
azk8L2E+IGJ5IHRoZSBOdW1iZXJzIPCfk4ogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL0dMbGRLZzJwMFEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HTGxkS2cycDBRPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7ICNQYWNrOSDimr7vuI8gKEBOQ1N0YXRlQmFzZWJhbGwp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZUJhc2ViYWxs
L3N0YXR1cy8xNjY5MDcyNDgwMTUxOTc3OTg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkp1bmUgMTQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KYWNrc29uIEtlaXRoICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tLzJlekprP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAyZXpKazwvYT4pIHRl
bGxzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWFkZWhvb3BzP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBtYWRlaG9vcHM8L2E+IHRoYXQgaGXigJlz
IGJlZW4gaW4gY29udGFjdCB3aXRoIHRoZSBmb2xsb3dpbmcgc2Nob29scyBz
aW5jZSBtaWRuaWdodDo8YnI+PGJyPkFya2Fuc2FzLCBWQ1UsIFZpcmdpbmlh
IFRlY2gsIE1pc3Npc3NpcHBpIFN0YXRlLCBTTVUsIEZsb3JpZGEgU3RhdGUs
IFdha2UgRm9yZXN0LCBTYW4gRGllZ28sIE9rbGFob21hIFN0YXRlLCBOQyBT
dGF0ZSwgUGVubiBTdGF0ZSBhbmQgTFNVPGJyPjxicj4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL05RNEk3ZVprVGMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9OUTRJN2Va
a1RjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRyYXZpcyBHcmFmIChAVHJhdmlzR3JhZkhv
b3BzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYXZpc0dyYWZI
b29wcy9zdGF0dXMvMTY2OTMxODAxOTQ0Nzc1ODg0OT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE