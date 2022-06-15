 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — June 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State commit Brandon Cisse knew what he wanted

The Wolfpack Central — Coach: NC State commit Brandon Cisse oozes high IQ

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: CB Brandon Cisse

The Wolfpack Central — Big week for junior wing Drake Powell

The Wolfpack Central — Scouting video: Running back target Kyron Jones

The Wolfpack Central — NCHSAA recruiting preview for June evaluation period

Raleigh News & Observer —Former NC State baseball star Tommy White wins national award after record-setting season

GoPack.com — Don Sherrill Makes Significant Donation Towards NC State Baseball Enhancement Project

GoPack.com — Trent Hidlay Named CoSIDA Academic All-American

GoPack.com — Knowles Honored as CoSIDA Academic All-American

GoPack.com — Pack Adds Joel Justus as Assistant Coach

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