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Wolfpack newsstand — June 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: WR Jonathan Paylor

The Wolfpack Central — NC State becomes leader for CB Jaren Sensabaugh

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: Defensive end Chase Bond

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: Linebacker Zane Williams

The Wolfpack Central — Coach Reggie Lucas: Excited for NC State commit Zane Williams' future

The Wolfpack Central — Justin Terrell eager to check out NC State for first time

Charlotte Observer — ESPN’s Debbie Antonelli on pursuing a career, raising a child with Down syndrome

GoPack.com — Cannon Peebles Named to ABCA Atlantic All-Region Second Team

Technician — Seven Wolfpack athletes earn All-American status at NCAA track and field championships

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