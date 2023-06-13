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Wolfpack newsstand — June 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Coach Reggie Lucas: Excited for NC State commit Zane Williams' future

The Wolfpack Central — Justin Terrell eager to check out NC State for first time

The Wolfpack Central — WR Jordan Shipp gets deeper understanding of NC State's offense

The Wolfpack Central — Defensive end Chase Bond felt at home at NC State

The Wolfpack Central — Keenan Jackson continued to learn about NC State during visit

The Wolfpack Central — Kam Woods has one goal in mind at NC State — winning

Raleigh News & Observer —Top-100 women’s basketball recruit Ella Hobbs of JM Robinson school chooses Ohio State

Charlotte Observer — Michigan football lands another top Charlotte-area recruit, as Jaden Smith commits

Greensboro News-Record — The 2023 All-Area Boys basketball team

GoPack.com — Wolfpack Women’s Basketball to Compete in 2023 U.S. Virgin Islands Paradise Jam

Technician — The highest of highs and the lowest of lows: NC State baseball’s fall from grace in the Columbia regional

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