The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZeKAmXMgTWljaGFlbCBDb3R0ZXIgVG9yZSBBQ0wgQW5k
IEZyYWN0dXJlZCBUaWJpYSBMYXN0IE5vdmVtYmVyLCBOb3cgSW4gUmVjb3Zl
cnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3FVdkZDZ0RtSnMiPmh0dHBzOi8v
dC5jby9xVXZGQ2dEbUpzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFN3aW1Td2FtIChAc3dp
bXN3YW1uZXdzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3aW1z
d2FtbmV3cy9zdGF0dXMvMTY2NDMyMDM1ODE5ODAwMTY5Nz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGVyZeKAmXMg8J+PoPCfj6A/PyAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Nb2hyUmVjcnVpdGluZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5ATW9oclJlY3J1aXRpbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vMjRrN3Y3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAyNGs3djc8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdvcm5leT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5leTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TV2lsdGZvbmcyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFNXaWx0Zm9uZzI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9HYWl0aGVyRm9vdGJhbDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QEdhaXRoZXJGb290YmFsMTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL29U
ckQ0dEwxbGwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9vVHJENHRMMWxsPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IDPirZDvuI8gQW5kcmV3IOKAnEFC4oCdIEJyaW5zb24gSVYgKEBh
bmRyZXdicmluc29uMTUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
YW5kcmV3YnJpbnNvbjE1L3N0YXR1cy8xNjYzOTU1NTcyMjA1NDIwNTQ2P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAzMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb25nLXRpbWUgUGFjLTEyIGJvd2wgcGFydG5lciBIb2xpZGF5IEJv
d2wgc3VpbmcgUGFjLTEyICZhbXA7IFVDTEEgZm9yIG1vcmUgdGhhbiAkMyBt
aWxsaW9uIGluIGRhbWFnZXMgYWZ0ZXIgVUNMQSByZWZ1c2VkIHRvIHBsYXkg
aG91cnMgYmVmb3JlIGtpY2tvZmYgb2YgMjAyMSBnYW1lIHZzLiBOQyBTdGF0
ZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BY3Rpb25OZXR3b3Jr
SFE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFjdGlvbk5ldHdvcmtIUTwvYT4g
aGFzIGxlYXJuZWQuIEhvbGlkYXkgaGFzIDNyZCBsb25nZXN0IHRpZS1pbiBh
bW9uZyBQYWMtMTIgYm93bHMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1JUVmRI
VXIyZW4iPmh0dHBzOi8vdC5jby9SVFZkSFVyMmVuPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEJyZXR0IE1jTXVycGh5IChAQnJldHRfTWNNdXJwaHkpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJldHRfTWNNdXJwaHkvc3RhdHVzLzE2NjM5
ODM3OTg5NjU0MjAwNTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDMxLCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIFdpbGwgYmUgYW5ub3VuY2luZyBteSBjb2xsZWdlIGRlY2lzaW9u
IG9uIEp1bHkgMjl0aC48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWhraSBIb3dhcmQgKEBzaG93
dGltZV9raSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zaG93dGlt
ZV9raS9zdGF0dXMvMTY2Mzg3NDQ1MTMwMDEyMjYzMD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5NYXkgMzEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj42LzIgLSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hva2ll
c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIb2tpZXNGQjwvYT4gPGJyPjYv
OSAtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxs
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IDxicj42
LzE2IC0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EdWtlRk9PVEJB
TEw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QER1a2VGT09UQkFMTDwvYT4gPGJy
PjYvMjMgLSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VOQ0Zvb3Ri
YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVTkNGb290YmFsbDwvYT4gPGJy
PkNvbW1pdHRpbmcgSnVuZSAyOXRoISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
TTBWa0ZkWHB6TCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL00wVmtGZFhwekw8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgS2VlbmFuIEphY2tzb24gKEBLZWVuYW5KYWNrc29uMjQpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2VlbmFuSmFja3NvbjI0L3N0
YXR1cy8xNjYzNjc3MDIxODYyMzg3NzEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk1heSAzMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgYXQgTkMgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSBvbiBKdW5l
IDNyZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hE
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFRvbnlHaWJzb24/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoVG9ueUdpYnNvbjwvYT48YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JNaXRjaGVsbE5DUz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AQk1pdGNoZWxsTkNTPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX011bW1hdT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Q29hY2hfTXVtbWF1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L05pY29sZVdhbHRvbjE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOaWNvbGVX
YWx0b24xNTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj
aFFfX18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoUV9fXzwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Gb290YmFsbE5DU3RhdGU/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZvb3RiYWxsTkNTdGF0ZTwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2x0c05hdGlvbjIzOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AQm9sdHNOYXRpb24yMzk8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3lvdXJmYXZvcml0ZWRic2Zhdm9yaXRlZGI/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN5b3VyZmF2b3JpdGVk
YnNmYXZvcml0ZWRiPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hhc2h0YWcvQ0IyNT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0NCMjU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby96dUdzbkY3RWlz
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20venVHc25GN0VpczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBK
YW1lcyBMaXR0bGUgSVYgKEBqYW1lc19saXR0bGVfaXYpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamFtZXNfbGl0dGxlX2l2L3N0YXR1cy8xNjY0
Mjg5NjQ0NDU4OTQyNDY1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMSwg
MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgS1UgYmFza2V0YmFsbCBndWFyZCBNSiBSaWNlIGZpdHRp
bmcgaW4gd2l0aCBOQyBTdGF0ZSB8IFRoZSBLYW5zYXMgQ2l0eSBTdGFyLiAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgIEdvZDFzdCEgU3RheSBmb2N1c2VkIG9uIHRoZSBUQVNLISBO
b3QgdGhlIFBBU1QhIEFQUFJFQ0lBVEUhISEgV2UgSEVSRSEgV2Ugbm90IERP
TkUhISBMZXTigJlzIFNVQ0NFRUQhV29sZnBhY2sgTmF0aW9uISAgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xqa0ozV1dxdXMiPmh0dHBzOi8vdC5jby9samtK
M1dXcXVzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hcnF1aXNlIChNSikgUmljZSAoQE1K
cmljZV8xKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01KcmljZV8x
L3N0YXR1cy8xNjY0MjcyNDkyMDIwNzkzMzQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkp1bmUgMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IG15IHN1bW1lciBzY2hlZHVsZSBsb29raW5nIGxpa2Ugc28g
ZmFyLi5CaWcgc3VtbWVyIGFoZWFk8J+SryA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vTEp1cXVIV1lycSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0xKdXF1SFdZcnE8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsga8y3Zcy3bsy3ZMy3csy3Zcy34oCZzLcgzLdozLdhzLdy
zLdyzLdpzLdzzLdvzLduzLcgKEBTdXByZW1lRHJlOCkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdXByZW1lRHJlOC9zdGF0dXMvMTY2NDMzOTQx
MTQ0ODg3Mjk2MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEsIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE