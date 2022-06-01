 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — June 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Star junior Freddie Dilione enjoying recruiting process

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central 3-2-1: Revamped hoops roster

The Wolfpack Central — NC State's Terquavion Smith to return to Wolfpack

Raleigh News & Observer —NC State star guard Terquavion Smith pulls out of NBA draft, will return for Wolfpack

Raleigh News & Observer —Elissa Cunane is back on a WNBA roster. Minnesota Lynx sign former NC State star

Greensboro News-Record — Elissa Cunane added to WNBA roster

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