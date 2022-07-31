Wolfpack newsstand — July 31
The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
Raleigh News & Observer —Evolving college basketball landscape is forcing coaches to adapt ... or ‘get out’
Charlotte Observer — Sweet 16 Countdown: KC and Chambers’ sunshine band are back for another run at the title
Twitter posts of the day
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