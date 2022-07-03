Wolfpack newsstand — July 3

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5qoVGhlIGhpZ2ggc2Nob29sIGNvYWNoZXMgdm90ZWQgRGF5bGFu
IFNtb3RoZXJzIGFzIHRoZSBOQ1ByZXBzIFByZS1TZWFzb24gUE9ZLvCfmqhJ
IHNwb2tlIHBlcnNvbmFsbHkgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oM2xseXdvb2Q/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGgzbGx5d29v
ZDwvYT4geWVzdGVyZGF5IGFuZCB0b2xkIGhpbSB0aGUgbmV3cyBhbmQgd2lz
aGVkIGhpbS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL25DU2lXbFlpMXAiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9uQ1NpV2xZaTFwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERlYW5h
IEtpbmcgKEBOQ1ByZXBzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L05DUHJlcHMvc3RhdHVzLzE1NDMyNTQ0NTY5MzgxNjAxMjk/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WaXNpdGVkIE5DIFN0YXRlIG9uIEp1bmUgMTYtMTg6IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9xZUpralNCdHV1Ij5odHRwczovL3QuY28vcWVKa2pT
QnR1dTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0
YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3Rh
dGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1NDMyNjE1MzQxNTkyNDk0MTA/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CUkVBS0lORzogMjAyNCBSaXZhbHMyNTAgUUIgRGFudGUgUmVubyBo
YXMgY29tbWl0dGVkIHRvIFNvdXRoIENhcm9saW5hLiBIZSBicmVha3MgZG93
biBoaXMgZGVjaXNpb24gaGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0p1
TEhRT2pWeFoiPmh0dHBzOi8vdC5jby9KdUxIUU9qVnhaPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vM0VYbVdtRFJkQyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzNF
WG1XbURSZEM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWRhbSBGcmllZG1hbiAoQFJpdmFs
c0ZyaWVkbWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFs
c0ZyaWVkbWFuL3N0YXR1cy8xNTQzMzcxMDI2NTIzOTk2MTYxP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaXciIGRpcj0i
cnRsIj7XotedINee15kg15TXmdeZ16rXmSDXkden15XXnNeSPyBOQyBTVEFU
RTxicj7XkNeWINec16DXkNeo15Mg16TXqNeZ157XnyDXkNen16Eg15TXpNeV
16LXnCDXl9eZ16TXlCDXlNeZ15Qg15DXmdeq15Ug15zXkNeV16jXmiDXm9ec
IDQg15TXqdeg15nXnTxicj7Xldee15kg16nXlNeZ15Qg15DXmdeq150g15HX
qdeg16rXmdeZ150g15TXqNeQ16nXldeg15XXqiDXlNeV15Ag15DXoNeq15XX
oNeZINeR15DXqNeR16gg157XqdeQ15nXqCDXlNec15nXkteV16og157XoNeU
16jXmdeUIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9MNVlwZXBZdmFIIj5odHRw
czovL3QuY28vTDVZcGVwWXZhSDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOYWRhdiBXZWlz
bGVyIChAd2Vpc2xlcjExKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L3dlaXNsZXIxMS9zdGF0dXMvMTU0MzUyMjg2Mjk1ODYxMjQ4MT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb25nIHN0b3J5IHNob3J0OiBSZXBzIGZyb20gdGhlIHByaXZhdGVz
IHdvdWxkIG9ubHkgdm90ZSBmb3IgbmV3IHB1YmxpY3MgdG8gZXhwYW5kIGlm
IG5ldyBwcml2YXRlcyB3ZXJlIGFsc28gYWRkZWQuIEFzIEdpZ2xpbyBoYXMg
c2FpZCwgaXQgaGFzIGJlZW4gYSBjb25zaWRlcmF0aW9uIGZvciB0aGUgQUND
IHNpbmNlIGV4cGFuc2lvbiBiZWdhbi48L3A+Jm1kYXNoOyBEZWJiaWUgWW93
IChAZ29wYWNrbm93KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dv
cGFja25vdy9zdGF0dXMvMTU0MzMzOTEzNDA1NTUwNTkyMT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UcnV0aCBpcyBOb3RyZSBEYW1lIGFuZCBTd2FyYnJpY2sgZ2V0dGlu
ZyB0aGUgcGxheW9mZiBkZWFsIGJhY2sgb24gdGhlIHRhYmxlIG1pZ2h0IGJl
IFBoaWxsaXBzIGFuZCB0aGUgQUND4oCZcyBvbmx5IGxlZ2l0IHBsYXkuPGJy
Pjxicj5ORCBzdGF5cyBpbmRlcGVuZGVudCwgdGhlIHJldmVudWUgZ2FwIGNv
bnRpbnVlcyBidXQgdGhlIGNvbmZlcmVuY2Ugd291bGQgc3Vydml2ZSDigKYg
YXQgbGVhc3QgdGhydSAyMDMyLWlzaDxicj48YnI+VGhhdCBhbHNvIHJlcXVp
cmVzIG1lcmN5IGZyb20gU2Fua2V5PC9wPiZtZGFzaDsgSm9lIEdpZ2xpbyAo
QGdpZ2xpb19PRykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9naWds
aW9fT0cvc3RhdHVzLzE1NDMyMjA0MTMzNDU1NTAzMzY/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+SnVseSAyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4xLiBUaGUgQUNDIGhhcyBhbHJlYWR5IGJlZW4gbGVmdCBiZWhpbmQu
PGJyPjxicj4yLiBOb3RyZSBEYW1lIGRvZXNuJiMzOTt0IGNhcmUgYWJvdXQg
dGhlIEFDQy48YnI+PGJyPjMuIFRoZSBBQ0MgaGFkIGEgY2hhbmNlIGluIDIw
MjAgdG8gaG9sZCBOb3RyZSBEYW1lIHRvIHRoZSBmaXJlIGJ1dCBsZXQgdGhl
bSBoYXZlIHRoZSBtaWxrIGZvciBmcmVlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by85MUREcjlQTTV6Ij5odHRwczovL3QuY28vOTFERHI5UE01ejwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBKb2UgR2lnbGlvIChAZ2lnbGlvX09HKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dpZ2xpb19PRy9zdGF0dXMvMTU0MzIxMzU1ODIw
NDQ0ODc2OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIsIDIwMjI8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE