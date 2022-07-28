 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — July 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Trio of NC State hoops assistants have hit ground running

The Wolfpack Central — Quarterback Devin Leary named preseason ACC player of the year

The Wolfpack Central — Junior center Blanca Thomas strives to keep improving

The Wolfpack Central — Junior Jordan Shipp excited to make return trip to NC State

Raleigh News & Observer —NC State QB Devin Leary named ACC preseason POY; UNC WR Josh Downs receives most votes

Charlotte Observer — Sweet 16 Countdown: Charlotte Christian hopes to restore order to prep football universe

Fayetteville Observer — Check out who made the 2022 All-ACC preseason football team

GoPack.com — Leary Voted ACC Preseason Player of the Year

GoPack.com — Will Gallant Wins 1500 Free Title at US Nationals

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