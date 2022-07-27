 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — July 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Jordan Shipp excited to make return trip to NC State

The Wolfpack Central — Guard AJ Johnson sky-rocketed up rankings this summer

The Wolfpack Central — Scouting videos: Junior post players Sarah Strong vs. Blanca Thomas

The Wolfpack Central — NC State enters mix for high-flying guard Braelon Green

Raleigh News & Observer —Duke basketball GM Rachel Baker helped recruit at Peach Jam. Why NCAA rules allow that

Raleigh News & Observer —NC State vs UNC for more than bragging rights ... and then a rematch for ACC title?

Raleigh News & Observer —Duke basketball assistant cited with 3 misdemeanor charges during Durham traffic stop

Fayetteville Observer — Here is ACC football's predicted order of finish

GoPack.com — Ingle and Thomas Named to Bronko Nagurski Trophy Watch List

GoPack.com — Durden Selected to Outland Trophy Watch List

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