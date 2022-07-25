 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — July 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Pack Pros: Madden NFL 23 ratings

Charlotte Observer — Can NC State football overcome its history to capture elusive ACC title this season?

Fayetteville Observer — ACC football preseason awards: An inside look at a ballot cast

Fayetteville Observer — ACC football: Players sound off on most overrated, underrated and more

Fayetteville Observer — NIL for high school sports: How it works, what it means for the future

Technician — Four more MiLB Pack Pros produced during and after MLB Draft

Technician — MLB Pack Pros: Rodón, Turner continue to dazzle, earn All-Star selections

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