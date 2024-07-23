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Wolfpack newsstand — July 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: DE Mykah Newton

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: Center Isaac Sowells Jr.

Charlotte Observer — They already sold out the ACC for a bag of nickels. Why not sell the name, too?

Charlotte Observer — ACC commissioner fights for league, but conference’s durability awaits greatest test

Charlotte Observer — ACC’s football kickoff a throwback to what made the league great: Expensive lawyering

Charlotte Observer — ACC will fight Clemson lawsuit ‘as long as it takes,’ commissioner says

Fayetteville Observer — Takeaways from NC State basketball's Kevin Keatts press conference

GoPack.com — Wolfpack Named ITA All-Academic Team, Three Bring Home Scholar-Athlete Recognition

GoPack.com — Men’s Tennis Recognized for Scholar Awards, Led by Borisiouk and Shick

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