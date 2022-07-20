 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — July 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State offers star wing Laci Steele

The Wolfpack Central — Scouting video: Jordan Vick playing for new opportunities

The Wolfpack Central — Davin Cosby excited about new NC State offer

The Wolfpack Central — Hometown star Silas Demary Jr. gets NC State offer

Raleigh News & Observer —Talking Season is upon us: Five key discussion points entering ACC football media days

Charlotte Observer — Will Ikem Ekwonu start at left tackle? Projecting roles for Panthers’ rookies this season

Winston-Salem Journal — Mac Engel: One year later NIL has not crippled NCAA football, because nothing will

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