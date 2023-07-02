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Wolfpack newsstand — July 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

Tar Heel Illustrated — 4-Star 2025 DT Campbell Excels At Showtime, Talks Tar Heels

Tar Heel Illustrated — Highly Coveted 2026 TE Harrison Talks Showtime, UNC

Cats Illustrated — Versatile Tennessee ATH Elijah Groves commits to Kentucky

GoPack.com —Four Wolfpack Swimmers Qualify for Team USA World Championships Roster

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