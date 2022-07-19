 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — July 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Hometown star Silas Demary Jr. gets NC State offer

The Wolfpack Central — Scouting video: Jaydon Young checks the boxes

The Wolfpack Central — Wing Jackson Keith building winning resume

The Wolfpack Central — Camden (S.C.) High coach expects Shymeik Jones to blossom

Raleigh News & Observer —ACC revenue gap hasn’t hurt league’s ability to compete — yet. Why that could change

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: Sports media consultant Patrick Crakes on league’s TV predicament

Fayetteville Observer — Conference realignment talk will take center stage at ACC Kickoff

Fayetteville Observer — How to watch NC State football, Dave Doeren at ACC Media Days 2022

GoPack.com — Martyna Leoniak Wraps Up Action at U21 European Championships

GoPack.com — Leary Named to Maxwell Award Watch List

GoPack.com — Leary Named to Davey O’Brien Award Watch List

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