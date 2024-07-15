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Wolfpack newsstand — July 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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Raleigh News & Observer — NC State legend David Thompson just turned 70. His birthday party fit him perfectly

Fayetteville Observer — Who picked NC State's Jacob Cozart in 2024 MLB draft?

GoPack.com — Jacob Cozart Selected 48th Overall By Cleveland Guardians in 2024 MLB Draft

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