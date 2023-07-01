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Wolfpack newsstand — July 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Junior Sadiq White happy with NC State offer

The Wolfpack Central — Preview magazines are consistent about NC State

The Wolfpack Central — Junior forward Colt Langdon impressing college coaches

The Wolfpack Central — NC State senior commit Paul McNeil takes in Italy

Raleigh News & Observer —How UNC, NC State and Duke football are faring on commitments from the Class of 2024

Greensboro News-Record — Bryce Davis, Grimsley defensive end, gets invite to Under-Armour All-America Game

GoPack.com — Berkoff Wins 50 Backstroke Crown at 2023 US Nationals

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