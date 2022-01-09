 The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Kyron Jones brings versatility to table

The Wolfpack Central — NC State trying to find itself after loss vs. Clemson

The Wolfpack Central — Video: NCSU coach Kevin Keatts following Clemson loss

The Wolfpack Central — Box score: Clemson 70, NC State 65

The Wolfpack Central — Videos: NCSU guards Thomas Allen, Casey Morsell after Clemson loss

The Wolfpack Central — NC State lands Maryland transfer Darryl Jones

Raleigh News & Observer —NC State basketball struggles to make shots, falls to Clemson, 70-65

Raleigh News & Observer —The replay: Wolfpack women, Duke men win; Canes back on ice; NC Central football news

GoPack.com — Wolfpack Women's Tennis Welcomes Priska Nugroho to Program

GoPack.com — Pack Falls to Clemson

GoPack.com — Wolfpack Heads South for Sunday Afternoon Meeting with Hurricanes

Technician — Seabron scores 27, Pack falls to Clemson at home

Tweets of the day

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