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Wolfpack newsstand — Jan. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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Raleigh News & Observer —Not flashy, but effective: How N.C. State point guard Michael O’Connell helps the Pack

Fayetteville Observer — ACC Basketball Power Rankings: North Carolina's Big Four thriving

GoPack.com — #3 Pack Suffers Last-Second Loss, First of Season, at #13 Virginia Tech

Technician — NC State women’s basketball drops heartbreaker at Virginia Tech

Technician — No. 4 NC State wrestling routes Hofstra 43-5 in final tuneup before ACC play

Technician — COLUMN: 2023 was Dave Doeren’s best job yet

Technician — Must-see NC State sports games coming this spring

Technician — How DJ Horne has cemented himself as NC State’s best guard

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