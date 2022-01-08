Wolfpack newsstand — Jan. 8
The various news items and Tweets involving NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
The Wolfpack Central — The Run Down
The Wolfpack Central — Scouting Clemson
GoPack.com — NC State's Schedule Changes, Wolfpack Set to Travel to Miami Sunday
Tweets of the day
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