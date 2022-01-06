 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Thursday.
News More News
{{ timeAgo('2022-01-06 09:59:12 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Jan. 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Farrell's All-American Team: Offense

The Wolfpack Central — Hickory (N.C.) High's Rico Walker junior-year highlights

Raleigh News & Observer —NC State, UNC take spotlight in Triangle hoops and women’s college basketball

Raleigh News & Observer —UNC coach Banghart on playing in sold-out Reynolds: ‘It is a small gym and so it doesn’t take a lot to sell it out’

Fayetteville Observer — No. 5 NC State women host No. 19 UNC on Thursday. Here's what you need to know.

Fayetteville Observer — Why 2 top in-state recruits are hoping to hear from UNC, Hubert Davis

GoPack.com — Sam Highfill Named Preseason All-American By Perfect Game

GoPack.com — Elissa Cunane Featured on Wooden Award Midseason Top 25 List

GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 87 - Midseason Report & Fr. Ed Scott

GoPack.com — Chris Hart Named Baseball America’s Assistant Coach of the Year

GoPack.com — #5 NC State Hosts #19 UNC for Sold Out Rivalry Matchup Thursday

Tweets of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}