 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State offers Darion Rivers on Junior Day

The Wolfpack Central — No. 3 Wolfpack women top Tar Heels to stay unbeaten in ACC

The Wolfpack Central — NC State Junior Day instant reactions

The Wolfpack Central — 2021 Friday Night Rewind

Raleigh News & Observer —Kai Crutchfield comes up clutch for NC State women’s basketball in win over rival UNC

Raleigh News & Observer —NC State uses impressive third quarter to pull ahead of UNC, improve to 10-0 in ACC

Raleigh News & Observer —NC State guard Jakia Brown-Turner on Wolfpack’s 66-58 win at UNC

Fayetteville Observer — PHOTOS: Top 2022 returners for NC State football

Fayetteville Observer — NC State football: Top 10 returning players in 2022

GoPack.com — #3 NC State Remains Perfect in ACC Play with Sunday Win at UNC

GoPack.com — #8 Wolfpack Beats Wake Forest to Punch Ticket to ITA National Team Indoors

GoPack.com — NC State Falls to #18 Ole Miss in ITA Kickoff Championship

Technician — NC State women’s basketball has strong second half, sweeps UNC

Technician — Pack women's tennis sweeps Wake Forest, advances to ITA Indoor Championships

Technician — Pack men’s tennis suffers first loss, falls 4-2 to Ole Miss

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