 The various news and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Sunday.
News More News
{{ timeAgo('2022-01-30 09:50:55 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Jan. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — 2021 Friday Night Rewind

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Red-hot UNC overwhelms NC State

The Wolfpack Central — Video: Kevin Keatts reacts to UNC loss

The Wolfpack Central — Video: Terquavion Smith after UNC loss

The Wolfpack Central — Box score: North Carolina 100, NC State 80

Raleigh News & Observer —Rivalry was enough for UNC’s players, but the rest thrown on top didn’t hurt either

Raleigh News & Observer —After 10 months, Roy Williams and North Carolina finally say their real goodbyes

Raleigh News & Observer —NC State basketball routed at UNC. Pack trailed by 20 or more for all of second half

Raleigh News & Observer —UNC basketball hands NC State its worst loss of season. Tar Heels now 11-0 at home

Raleigh News & Observer —C.L. Brown, Luke DeCock and Jonas Pope IV break down UNC’s big win over NC State

Raleigh News & Observer —Photos: UNC vs NC State in ACC basketball action

Fayetteville Observer — UNC pounds NC State with show worthy of Michael Jordan, legends in audience

GoPack.com — #3 Wolfpack Visits Tar Heels Sunday Afternoon

GoPack.com — Pack Falls to Tar Heels

GoPack.com — #8 NC State Beats Penn State 4-0 in Opening Match of ITA Kickoff

GoPack.com — Pack Defeats #25 Illinois to Advance in ITA Kickoff

Technician — NC State women’s tennis downs Penn State in first round of ITA Kickoff Weekend

Technician — NC State men’s tennis takes down No. 25 Illinois in first match of ITA Kick-off Weekend

Technician — Timara Chapman sets school record at Bob Pollock Meet

Technician — Fantastic floor score earns Pack gymnastics second in quad meet

Technician — Pack men’s basketball flops, blown out 100-80 despite career day from Terquavion Smith

Tweets of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}