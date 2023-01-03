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Wolfpack newsstand — Jan. 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Duke

The Wolfpack Central — Rico Jackson happy with how everything worked out

The Wolfpack Central — Brayden Narveson excited about new challenge at NC State

Charlotte Observer — Dennis Smith Jr. is anxious to return from injury, help Hornets. So what’s the holdup?

GoPack.com — Wolfpack Divers to Compete at Georgia Diving Invitational

Technician — TechSports’ top 20 NC State moments of 2022

Nittany Nation — Penn State picks up transfer WR commitment following Rose Bowl victory


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