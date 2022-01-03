 The various news items and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Shaw's Takeaways: Silas Demary shines at Beach Ball Classic

The Wolfpack Central — NC State's Max Fisher enters transfer portal

GoPack.com — Four Podium Finishes for @PackWrestle at Southern Scuffle

GoPack.com — Wolfpack Hustle: Chapter Sixty Six

Technician — Southern Scuffle features four top-eight finishes for No. 5 Pack wrestling

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