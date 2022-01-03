Wolfpack newsstand — Jan. 3
The various news items and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
Headlines
The Wolfpack Central — Shaw's Takeaways: Silas Demary shines at Beach Ball Classic
The Wolfpack Central — NC State's Max Fisher enters transfer portal
GoPack.com — Four Podium Finishes for @PackWrestle at Southern Scuffle
GoPack.com — Wolfpack Hustle: Chapter Sixty Six
Technician — Southern Scuffle features four top-eight finishes for No. 5 Pack wrestling
Tweets of the day
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