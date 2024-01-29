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Wolfpack newsstand — Jan. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Video: NC State transfers discuss second recruitment, NIL

The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State's new football transfers

Charlotte Observer — Tennis with a twist: NC State women are title contenders. How gymnastics played a part

GoPack.com — Wolfpack Ranked No. 22 in Baseball America's Preseason Top 25

GoPack.com — #7 Pack Wins Third Straight, Beats BC 82-61 On Road

Technician — Strong offense powers NC State women’s basketball over Boston College

Technician — No. 7 Pack women’s tennis punches ticket to ITA Indoor Championships with 4-0 win over Clemson

Technician — NC State men’s basketball needs a pulse check

Technician — No. 23 Pack men’s tennis crushes Cal 4-0 in bounce-back win

Technician — NC State track and field competes in three invitationals, Napoleon sets school record

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