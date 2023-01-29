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Wolfpack newsstand — Jan. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — D.J. Burns powers NC State past Wake Forest

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts proud of his squad

The Wolfpack Central — Video: NC State players knew who to go to when needed

The Wolfpack Central — Wake Forest coach Steve Forbes had no answer for D.J. Burns

The Wolfpack Central — Box score: NC State 79, Wake Forest 77

Raleigh News & Observer —In win at Wake Forest, NC State proves it could have thrived without Terquavion Smith

Raleigh News & Observer —NC State basketball rallies in second half, earns 79-77 ACC road win at Wake Forest

Raleigh News & Observer —Photos: NC State vs Wake Forest in college basketball action

Winston-Salem Journal — College football recruiting has changed, and ‘it’s getting worse’ for high school prospects

Winston-Salem Journal — Wake Forest has no answer for N.C. State's Burns

GoPack.com — Burns Career-High Sends Pack Past Wake Forest

GoPack.com — #3 Wolfpack Snatch Win From Illinois in the Start of ITA Kickoff

GoPack.com — Katelyn Tuohy sets new NCAA indoor record at Dr. Sander Invitational

GoPack.com — #20 Pack Welcomes #7 Notre Dame to Raleigh for Sold Out Showdown

GoPack.com — NC State blanks VCU, 4-0, sets up match with No. 8 South Carolina

Technician — NC State women’s tennis pushes through Illinois in 2023 home-opener

Technician — NC State rifle falls to Ole Miss despite record-setting performance from Salas

Technician — NC State men’s tennis gets back on track with 4-0 sweep over VCU

Technician — DJ Burns’ career-high 31 points downs Deacs in Winston-Salem

Technician — Swim & dive wraps up regular season with wins over UNCW, losses to top-five Texas

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