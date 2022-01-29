Wolfpack newsstand — Jan. 29

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5J4oCZbSBhdCBOQyBTdGF0ZSBKYW51YXJ5IDMwdGghISA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoR29lYmJlbD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hHb2ViYmVsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290
YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Xb2xmcGFj
a0thcmFva2U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdvbGZwYWNrS2FyYW9r
ZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb25ub3IgQ294IChAY29ubm9yY294MjMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29ubm9yY294MjMvc3RhdHVz
LzE0ODcxMzAwNDc2MzA2OTIzNTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFu
dWFyeSAyOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdWNoIGEgZ3JlYXQgdmlzaXQgdG9kYXkhICBUaGFua3MgZm9yIHRo
ZSBob3NwaXRhbGl0eSBhbmQgZm9yIGFuc3dlcmluZyBBTEwgb2YgdGhlIHF1
ZXN0aW9ucy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3dtVloybGU5aHoiPmh0
dHBzOi8vdC5jby93bVZaMmxlOWh6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFwcmlsIFBl
bmRsZXRvbiAoQG9uZXJ1bm5lcm1vbSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9vbmVydW5uZXJtb20vc3RhdHVzLzE0ODcxODcyMjMxOTE3MjQw
MzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyOCwgMjAyMjwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGUiIGRpcj0i
bHRyIj5TdGFyIGp1bmlvciBvZmZlbnNpdmUgbGluZW1hbiBmcm9tIFBmYWZm
dG93biAoTi5DLikgUmVhZ2FuOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vS2J5
bmJTTWxLdiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0tieW5iU01sS3Y8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8x
NDg3MTY1MTc3NTYwODEzNTgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVh
cnkgMjgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LZXkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9v
dGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4g
dGFyZ2V0IGlzIG1ha2luZyBhIHJldHVybiB0cmlwIFN1bmRheTogPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1BPWjZKZVRWVTgiPmh0dHBzOi8vdC5jby9QT1o2
SmVUVlU4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5D
U3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNT
dGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTQ4NzE5Mzg2MTI0ODE0NzQ2NT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDI0IDTirZDvuI8gUUIgSmF5ZGVuIEJyYWRmb3JkICg8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pheWRlbkJyYWRmb3JkNz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmF5ZGVuQnJhZGZvcmQ3PC9hPikgYWxyZWFkeSBo
YXMgYSDwn5Sl8J+UpfCflKUgb2ZmZXIgbGlzdCEgR29pbmcgdG8gYmUgYW4g
aW5jcmVkaWJsZSBDb2xsZWdlIPCfj4ggcGxheWVyISA8YnI+PGJyPldIRVJF
IFNIT1VMRCBIRSBHTz8/PyDwn5GA8J+RgPCfkYA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvT25lUGlyYXRlTmF0aW9uP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jT25lUGlyYXRlTmF0aW9uPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU291bmRU
aGVIb3JuP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU291
bmRUaGVIb3JuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvSG9raWVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jSG9raWVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvR2FtZWNvY2tzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jR2FtZWNvY2tzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvQW5jaG9yRG93bj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I0FuY2hvckRvd248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XZUFyZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dlQXJlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvNHRoZTQwND9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzR0aGU0MDQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8xUGFjazFHb2FsP3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMVBhY2sxR29hbDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL2Mwd25pdElodWwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jMHdu
aXRJaHVsPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENydW5jaCBUaW1lIFBsYXlzIChAUGxh
eXNDcnVuY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGxheXND
cnVuY2gvc3RhdHVzLzE0ODYxNTU2NjQxNTgyNDQ4NzE/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVU5D
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVU5DPC9hPiBD
b2FjaCBIdWJlcnQgRGF2aXMgbWV0IHdpdGggdGhlIG1lZGlhIEZyaWRheSBp
biBhZHZhbmNlIG9mIFNhdHVyZGF5JiMzOTtzIGdhbWUgdmVyc3VzIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9OQ1N0YXRlP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkNTdGF0ZTwvYT4gJmFt
cDsgaGl0IG9uIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvVGFySGVlbHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNUYXJIZWVsczwvYT4mIzM5OyBzaG9vdGluZyBzbHVtcCwgQXJtYW5k
byBCYWNvdCwgaG9ub3JpbmcgUm95IFdpbGxpYW1zLCB0aGUgMTk4MiB0ZWFt
JiMzOTtzIHJldW5pb24gJmFtcDsgbW9yZSAmZ3Q7Jmd0OyZndDsgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL085UlNheTBaWm0iPmh0dHBzOi8vdC5jby9POVJT
YXkwWlptPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvR0RUQkFUSD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I0dEVEJBVEg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9Hb0hlZWxzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jR29IZWVsczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUYXIgSGVlbCBJbGx1c3RyYXRl
ZCAoQEhlZWxJbGx1c3RyYXRlZCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9IZWVsSWxsdXN0cmF0ZWQvc3RhdHVzLzE0ODcxNjU2ODMzODEwNjM2
ODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyOCwgMjAyMjwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EYW5idXJ5IHRvIE5DIFN0YXRlIHdyZXN0bGluZyBwaXBlbGluZSBv
bmx5IGdldHRpbmcgc3Ryb25nZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVS
V1M2SjhMcFUiPmh0dHBzOi8vdC5jby81UldTNko4THBVPC9hPiB2aWEgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pbnNpZGVyX2N0P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBpbnNpZGVyX2N0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tXcmVzdGxlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBQYWNrV3Jlc3RsZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9SeUphY2tKYWNrNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUnlKYWNrSmFj
azU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1RXcmVzdGxp
bmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENUV3Jlc3RsaW5nPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEhhdHRlcnMgV3Jlc3RsaW5nIChASGF0dGVyc1dyZXN0bGUpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGF0dGVyc1dyZXN0bGUvc3Rh
dHVzLzE0ODcxMDU5MzY1NjkyOTQ4NDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
SmFudWFyeSAyOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BdHRlbmRhbmNlIGlzIGRvd24gYXQgMTQgb2YgdGhlIDE1IEFDQyBz
Y2hvb2xzIGNvbXBhcmVkIHRvIDIwMjAuIFNvbWUgYnkgMTUgdG8gMjUgcGVy
Y2VudC4gSSBsb29rZWQgaW50byB0aGUgcmVhc29ucyB3aHkuIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9rMHpSVDJ5aEI2Ij5odHRwczovL3QuY28vazB6UlQy
eWhCNjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWtlIFdhdGVycyAoQE1pa2VXYXRlcnNT
WVIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlrZVdhdGVyc1NZ
Ui9zdGF0dXMvMTQ4NzA1NDA0MzEwOTMzOTEzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
Video of the day