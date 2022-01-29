 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Video: Kevin Keatts before UNC game

The Wolfpack Central — Scouting North Carolina

Raleigh News & Observer —HS notebook: Mikey Williams to highlight tournament sponsored by LaMelo Ball’s new team

Raleigh News & Observer —UNC basketball to honor Roy Williams at halftime of game with NC State for ‘closure’

Raleigh News & Observer —Timetable for Dawson Garcia’s return to UNC basketball is unknown, Hubert Davis says

Charlotte Observer — Friday’s Boys HS Rewind: No. 3 North Meck, No. 9 Ardrey Kell survive; Butler gets big win

Fayetteville Observer — Will Michael Jordan be there when UNC honors Roy Williams against NC State?

GoPack.com — Pack Visits Rival UNC on Saturday

GoPack.com — #5 @PackWrestle Earns 43-0 Shutout at Duke

GoPack.com — It’s Going Down: @PackWrestle to Host Virginia Tech

GoPack.com — Pack Men Defeat UNCW, NC State Women Fall to Texas on Senior Night

Technician — No. 5 NC State wrestling blanks Duke, Hayden Hidlay gets 100th win

Tweets of the day

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