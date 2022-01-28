 The various news and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting North Carolina

The Wolfpack Central — Junior DE Isaiah Shirley has become key priority

The Wolfpack Central — Soph WR Terrell Anderson has interest in NC State

The Wolfpack Central — Soph Anthony Quinn Jr. coming to NC State's Junior Day

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: Duke basketball court cases, league’s coaching changes, talent dip

GoPack.com — #5 @PackWrestle Travels to Duke Friday Night

GoPack.com — NC State to Host No. 2 Texas Women, UNCW Men on Senior Night

GoPack.com — NC State to Continue Season with Home Quad Meet

GoPack.com — Men’s & Women’s Cross Country Squads, Individuals Earn USTFCCCA All-Academic Honors

GoPack.com — Pack Travels to Clemson for Bob Pollock Meet

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