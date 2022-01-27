 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Soph Anthony Quinn Jr. coming to NC State's Junior Day

The Wolfpack Central — NC State struggles to find rhythm

The Wolfpack Central — Video: NCSU coach Kevin Keatts after Notre Dame loss

The Wolfpack Central — Videos: Dereon Seabron, Cam Hayes after ND loss

The Wolfpack Central — Box score: Notre Dame 73, NC State 65

The Wolfpack Central — Sophomore Jordan Shipp excited about NC State offer

The Wolfpack Central — NC State jumps in with junior lineman Nathan Efobi

Raleigh News & Observer —NC State basketball falls at Notre Dame as Fighting Irish pull away in second half

Fayetteville Observer — NC State RB Jordan Houston is ready to shine in the backfield

GoPack.com — #5 @PackWrestle Travels to Duke Friday Night

GoPack.com — Pack falls to Fighting Irish, 73-65

GoPack.com — Chmiel Garners ACC Scholar-Athlete of the Year Honors, Twelve Named to All-ACC Academic Team

Technician — Different game, same problems plague Pack men’s basketball in road loss to Notre Dame

Tweets of the day

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