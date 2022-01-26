 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State jumps in with junior lineman Nathan Efobi

The Wolfpack Central — Scouting Notre Dame

The Wolfpack Central — Sophomore Sarah Strong forging her own successful path

The Wolfpack Central — Junior tackle Nolan McConnell adds NC State to impressive list

The Wolfpack Central — Sophomore WR Micah Gilbert thrives in switch to football

Raleigh News & Observer — Just getting started, NC State guard Terquavion Smith already thriving on ACC stage

Raleigh News & Observer —NC State AD to serve as new chair of College Football Playoff selection committee

Raleigh News & Observer —Where will NC State’s Ikem Ekwonu, UNC’s Sam Howell be drafted? Here’s an early look

GoPack.com — Pack Starts Road Stretch with Trip to Notre Dame

GoPack.com — Corrigan Named Chair of the College Football Playoff Selection Committee

GoPack.com — Seven from Pack Football Named to All-ACC Academic Team

GoPack.com — 2022 Baseball Season Tickets SOLD OUT

GoPack.com — Elissa Cunane Named to Naismith Women’s Defensive Player of the Year Watch List

Technician — ‘Baby T’ gets buckets: A deep dive on NC State men’s basketball guard Terquavion Smith

Technician — Jakia Brown-Turner breaking out at right time for Pack women’s basketball

Technician — Double Trouble: Pack basketball teams set for double showdown with rival Tar Heels

Technician — NC State AD Boo Corrigan named chair of CFP selection committee

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