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Wolfpack newsstand — Jan. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Analysis of NC State's 2024 football schedule

The Wolfpack Central — NC State's strong finish goes to waste in overtime loss at UVA

The Wolfpack Central — Quarterback Grayson McCall hits ground running at NC State

The Wolfpack Central — Oklahoma RB Daylan Smothers is ready to roll at NC State

The Wolfpack Central — Wide receivers, friends Wesley Grimes, Noah Rogers on same side now

Raleigh News & Observer —NC State transfer QB Grayson McCall sets high expectations — for himself and the Pack

Raleigh News & Observer —A lot of new faces; meet some of NC State football’s transfers for 2024

Charlotte Observer — NC State basketball falls at Virginia, undone by lack of rebounding against Cavaliers

Charlotte Observer — NC State football 2024 schedule: Can’t miss game. Toughest stretch. Intriguing opponent

Charlotte Observer — Could UNC, NC State be tied together amid conference realignment? Explaining the discussion

Charlotte Observer — Virginia holds off Wolfpack comeback for overtime win, 59-53. It wasn’t pretty

Fayetteville Observer — NC State football schedule 2024: Here's every game for the Wolfpack

Fayetteville Observer — Jordan Waters’ journey from Robeson County to Duke to NC State

GoPack.com — Mimi Collins Named Top 10 Finalist for Katrina McClain Award

GoPack.com — Pack Falls to UVA in Overtime

GoPack.com — ACC Reveals 2024 Wolfpack Football Schedule

GoPack.com — Wolfpack Welcomes Texas for a Ranked Dual Meet

GoPack.com — NC State Women’s Basketball Starts Two-Game Road Stint at Clemson

Technician — NC State athletics week in review: Jan 14 - Jan. 21

Technician — Heartbreak in Charlottesville: NC State men’s basketball falls short in overtime thriller against Virginia

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