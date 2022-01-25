 The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore WR Micah Gilbert thrives in switch to football

The Wolfpack Central — Junior DE Monteque Rhames has NC State in his top 10

The Wolfpack Central — Healthy Casey Morsell making a difference

The Wolfpack Central — Video: NCSU coach Kevin Keatts before Notre Dame game

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: Hall of Fame ref dishes about experiences with ACC coaching legends

Fayetteville Observer — 5 names to know as UNC football, Mack Brown shift attention to 2023 class

GoPack.com — #Pack9 Ranked No. 16 In Baseball America’s Preseason Poll

GoPack.com — NC State Women's Basketball Ranked Third in Latest AP Top 25

Technician — NFL Pack Pros: Dontae Johnson headlines performers from Divisional Round

Tweets of the day

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