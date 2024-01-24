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Wolfpack newsstand — Jan. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Scouting Virginia

The Wolfpack Central — Junior QB Will Wilson working on others to join at NC State

The Wolfpack Central — NC State senior signee Zamareya Jones makes McDonald's Game

The Wolfpack Central — Junior Tai Buster emerging on O-Line in N.C.

The Wolfpack Central — Four-star junior WR Shamarius Peterkin returns to NC State

Charlotte Observer — North Meck’s Isaiah Evans among 5 NC players named to 2024 McDonald’s All-American games

Charlotte Observer — What NC State basketball needs to do to beat Virginia for second time this season

GoPack.com — Saniya Rivers Named Top 10 Candidate for Ann Meyers Drysdale Award

Technician — COLUMN: Raleigh should be cheering for Sanderson alum Alim McNeill and the Detroit Lions

Technician — A look into NC State football’s nutrition and strength training

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