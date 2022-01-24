 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video: NCSU coach Kevin Keatts before Notre Dame game

The Wolfpack Central — Junior safety Jesse Anderson seeing recruiting pick up

The Wolfpack Central — NC State holds on vs. Virginia Tech, 51-45

The Wolfpack Central — Healthy Casey Morsell making a difference

Charlotte Observer — Could Russell Wilson be the next Panthers QB? Here’s a trade market cheat sheet

Greensboro News-Record — Quick Take: No. 4 N.C. State 51, Virginia Tech 45

GoPack.com — #4 NC State Guts Out 51-45 Win Over Visiting Virginia Tech

GoPack.com — #Pack9 Ranked No. 16 In Baseball America’s Preseason Poll

GoPack.com — #5 @PackWrestle Wins 8 Bouts in 33-6 Win at Campbell

GoPack.com — #8 NC State Sweeps Sunday Doubleheader with Wins Against #10 Ohio State, ETSU

Technician — Pack women’s basketball blows 13-point lead, wins narrowly over Virginia Tech

Technician — Wolfpack women’s tennis scrapes by Buckeyes, dominates Buccaneers

Technician — NC State wrestling rolls Campbell on short notice, wins 8 of 10 bouts

Tweets of the day

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