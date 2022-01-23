 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State bombs away to dominate Virginia

The Wolfpack Central — Video: NCSU coach Kevin Keatts after crushing Virginia

The Wolfpack Central — Box score: NC State 77, Virginia 63

The Wolfpack Central — Videos: Casey Morsell, Terquavion Smith break down UVA win

Raleigh News & Observer — NC State knocks down 12 3-pointers en route to 14-point win over Virginia

GoPack.com — Wolfpack Closes Out Hokie Invite Action

GoPack.com — Gymnastics Earns 195.600 Home Win Over Towson

GoPack.com — Hot-Shooting Pack Cruises Past UVA, 77-63

GoPack.com — #4 Wolfpack Wraps Up Home Stint Against Hokies Sunday

Technician — Pack men’s basketball puts on shooting clinic in big win over Virginia

Technician — Men’s swim and dive cruise to easy win over Virginia, women fall short

Technician — Wolfpack gymnastics punctuates home opener with comeback win

Technician — Pack women’s tennis beats Princeton 4-3, picks up ranked win in first dual match

Technician — Pack track and field breaks multiple school records at Hokie Invitational

GoPack.com — NC State Splits Meet with Virginia, Pack Men Win Eighth Dual in a Row Over Cavaliers

Tweets of the day

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