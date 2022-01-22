 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior DB Zack Myers excited about future

The Wolfpack Central — Defensive back Jayden Davis appreciates NC State offer

The Wolfpack Central — Scouting Virginia

Fayetteville Observer — Former NFL players among North Carolina sports hall class

Greensboro News-Record — Liz Kitley grows into her starring role at Virginia Tech

GoPack.com — #4 Wolfpack Wraps Up Home Stint Against Hokies Sunday

GoPack.com — Three School Records Fall on First Day of Hokie Invite

GoPack.com — Wolfpack to Face Top-ranked Virginia Women and No. 18 Cavalier Men on the Road

GoPack.com — Pack Hosts Virginia Saturday inside PNC Arena

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