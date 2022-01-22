Wolfpack newsstand — Jan. 22

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CaWcgZmFuIG9mIHNub3d5IG5pZ2h0cyBhdCBkZWFyIG9s4oCZIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkNTdGF0ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L1NVWG5zSExHRTkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TVVhuc0hMR0U5PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IENoYW5jZSBQdWNrZXR0IChAY2JwdWNrZXR0NDgpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2JwdWNrZXR0NDgvc3RhdHVzLzE0
ODQ3MzA1NjEzMTA3MjgxOTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFy
eSAyMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm90aGVyIHNjaG9vbCByZWNvcmQgZ29lcyBkb3duITxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va2Vsc2V5Y2htaWVsP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBrZWxzZXljaG1pZWw8L2E+IHBvc3RzIGhlciBzZWNvbmQg
c2Nob29sIHJlY29yZC1icmVha2luZyBwZXJmb3JtYW5jZSBvZiB0aGUgc2Vh
c29uLCB0aGlzIHRpbWUgaW4gdGhlIG1pbGUuIEhlciA0OjM2LjAzIHJhbmtz
IHNlY29uZCBpbiB0aGUgY291bnRyeSDwn5Sl8J+UpfCflKU8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29QYWNrP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29QYWNrPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QYWNrRGlzdGFuY2U/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQYWNrRGlzdGFuY2U8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9CVVNkZUloMWZtIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vQlVTZGVJaDFmbTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQYWNrIFRyYWNr
ICZhbXA7IEZpZWxkIChAV29sZnBhY2tfVEYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vV29sZnBhY2tfVEYvc3RhdHVzLzE0ODQ2NTU4OTkwNTA0
OTE5MDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMSwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2pyWks1RDBEbFUiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9qclpLNUQwRGxVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTQ4NDcyNjExNTM3
MzY1NDAxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIyLCAyMDIy
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBvZmZlbnNpdmUgbGluZSBzaWduZWUgSmFjYXJyaXVz
IFBlYWsgcHV0cyB1cCBiaWcgbnVtYmVycyBpbiBob29wczo8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vWVpXMG95amZyUiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1laVzBveWpm
clI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0
ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRl
Uml2YWxzL3N0YXR1cy8xNDg0NzI1NDExOTg4ODQ0NTQ2P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LZXkgV29sZnBhY2sganVuaW9yIERMIHRhcmdldCBLZWl0aCBTYW1w
c29uIHdpbGwgaGF2ZSB0cmlwcyB0byBDbGVtc29uIG9uIEphbi4gMjkgYW5k
IE5DIFN0YXRlIG9uIEphbi4gMzA6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9U
QXBvVzZRN3gxIj5odHRwczovL3QuY28vVEFwb1c2UTd4MTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVz
LzE0ODQ3MTEwMTU1MTg1MDcwMTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFu
dWFyeSAyMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+SWtlbSBFa3dvbnUgdG8gTmV3IFlvcmsgR2lhbnRzIGF0IE5vLiA1
OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVldVd3VGRUdYWSI+aHR0cHM6Ly90
LmNvL1ZXVXd1RkVHWFk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50
cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNDg0NzA4MzkyMjc0OTYwMzg0
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjIsIDIwMjI8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaHJpbGxlZCB0byBoZWFyIG15IGZyaWVuZCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RlYmJpZWFudG9uZWxsaT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AZGViYmllYW50b25lbGxpPC9hPiBpcyBhIGZpbmFsaXN0IGZv
ciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dCSE9GP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXQkhPRjwvYT4uIFNoZeKAmXMgZG9uZSBhbiBpbmNy
ZWRpYmxlIGpvYiBhcyBhIGJyb2FkY2FzdGVyLCBhZHZvY2F0aW5nIHRoZSBz
cG9ydCBhbmQgY29udGludWluZyB0byByYWlzZSBhd2FyZW5lc3Mgb2YgdGhl
IHlvdW5nIHdvbWVuIHBsYXlpbmcgaW4gdGhlIHNwb3J0LiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28venJYbzlpMFFXNSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3pyWG85
aTBRVzU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2VzIER1cmhhbSAoQFdlc0R1cmhhbSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XZXNEdXJoYW0vc3RhdHVz
LzE0ODQ0OTUyODkxODA0NjMxMDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFu
dWFyeSAyMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9naWdsaW9fT0c/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdpZ2xpb19PRzwvYT4gYW5kIEkgY2F1
Z2h0IHVwIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Xb2xm
cGFja1dlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV29sZnBhY2tXZXM8L2E+
IHRoaXMgbW9ybmluZyB0byB0YWxrIGFib3V0IGFkZGluZyB0byB3aGF0IGhh
cyBhbHJlYWR5IGJlZW4gYSBjcmF6eSB5ZWFyIGZvciBjb21lYmFjayB3aW5z
IGluIFJhbGVpZ2guIEZ1bGwgY29udm8gbGF0ZXIgdG9kYXkgb24gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS85OTlUaGVGYW4/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QDk5OVRoZUZhbjwvYT4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9OT0ZSM2s0em83Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vTk9GUjNrNHpvNzwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBKb2UgT3ZpZXMgKEBqb2VvdmllcykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qb2Vvdmllcy9zdGF0dXMvMTQ4NDU2MzQ5MzU1
MDQ5Nzc5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIxLCAyMDIy
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3IgcGVyc3BlY3RpdmUsIE5DIFN0YXRlIGhhcyBtaXNzZWQgNDEg
Z2FtZXMgZHVlIHRvIGluanVyeSwgYW5kIHRoYXQgd2lsbCBncm93IGJ5IGF0
IGxlYXN0IDI0IHdpdGggTWFubnkgQmF0ZXMgYW5kIEVybmVzdCBSb3NzIG91
dCBmb3Igc2Vhc29uLiBUaGVuIGFkZCBpbiBob3cgbWFueSBHcmVnIEdhbnR0
IG1pc3NlcyBjb21pbmcgdXAuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzYxcjNs
bFJwWjQiPmh0dHBzOi8vdC5jby82MXIzbGxScFo0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTQ4
NDU1MTk1OTQxNTg2OTQ0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5
IDIxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=