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Wolfpack newsstand — Jan. 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Photo gallery: 2024 Tom Lemming Day

The Wolfpack Central — NC State's defense struggles in second half, leading to loss

The Wolfpack Central — Video: NC State lets opportunity slip away in loss to VT

The Wolfpack Central — Stars arrive in Raleigh for Tom Lemming Day

Raleigh News & Observer —‘We can’t do that.’ What NC State’s defense was missing in Pack’s loss to Virginia Tech

Raleigh News & Observer —Three takeaways from NC State basketball’s tough ACC loss to Virginia Tech at PNC Arena

Raleigh News & Observer —Photos: N.C. State men’s basketball falls 84-78 to Virginia Tech

Raleigh News & Observer —UNC System board considers empowering itself to veto athletic conference realignment

GoPack.com — Late Push Falls Short as Hokies Get Past NC State

GoPack.com — NC State Women's Hoops Hosts Duke for Sold Out Sunday Matchup

GoPack.com — No. 21 NC State Heads To No. 11 Harvard For First Road Match

GoPack.com — No. 8 Wolfpack Sweeps Doubleheader Against Campbell, North Carolina Central

GoPack.com — Pack Men Win, Women Split in Tri-Meet Against UNC and UVA

Technician — Hokies second half surge overpowers NC State men’s basketball, Pack suffers second ACC loss

Technician — NC State gymnastics wins first ACC meet in 40 years

Technician — No. 8 Pack women’s tennis puts on perfect 14-0 doubleheader day, preps for ITA’s

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