News More News
{{ timeAgo('2023-01-20 08:33:02 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Jan. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior tackle Deryc Plazz ready to check out NC State

The Wolfpack Central — Scouting North Carolina

The Wolfpack Central — Junior QB Luke Moga gets offered by NC State

The Wolfpack Central — Sophomore QB Bryce Baker is excited about NC State offer

The Wolfpack Central — NC State offers Wolfpack legacy recruit in 2024

Raleigh News & Observer —With Big Four closing in on NCAA tournament sweep, different stakes for UNC, NC State

Raleigh News & Observer —UNC guard R.J. Davis’ ‘dog’ mentality helps him thrive on the court for the Tar Heels

Raleigh News & Observer —No. 20 North Carolina State women beat Miami 71-61

Charlotte Observer — Hornets podcast: Five good minutes with guard Dennis Smith Jr.

GoPack.com — #20 Wolfpack Uses Total Team Effort to Beat Visiting Miami

GoPack.com — Pack to Face Tar Heels, Cavaliers in Weekend Tri Meet

GoPack.com — Pack Heads to Chapel Hill to Face Tar Heels

GoPack.com — Battle in Blacksburg as No. 5 NC State visits No. 8 Virginia Tech

Technician — NC State women’s basketball captures much-needed win over Miami

Twitter posts of the day

Video of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}