 The various news items and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior DE Semaj Turner could see recruitment take off

The Wolfpack Central — Slow start dooms NC State

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts after Virginia Tech loss

The Wolfpack Central — Video: Casey Morsell, Dereon Seabron after VT loss

The Wolfpack Central — Box score: Virginia Tech 62, NC State 59

The Wolfpack Central — NC State loses freshman Ernest Ross for season

The Wolfpack Central —Big junior DL Ki'shawn Harvey one to watch

The Wolfpack Central —Junior athlete Tamarcus Cooley beginning recruiting process

The Wolfpack Central —NCSU becomes first Power Five team to offer TE Ben Marshall

Raleigh News & Observer —NC State football is the only ACC program that will return its entire staff in 2022

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s comeback falls short. Wolfpack loses to Virginia Tech, 62-59

Raleigh News & Observer —Torry Holt and Sam Mills headline North Carolina Sports Hall of Fame inductees

Raleigh News & Observer —NC State basketball loses forward Ernest Ross to season-ending injury

Charlotte Observer — ‘Nightmare for everybody.’ Chapin High football player pleads guilty to lesser crimes

Fayetteville Observer — What to watch for as NC State women host Louisville in ACC showdown

GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 88 - Virginia Tech Preview

GoPack.com — Pack’s Comeback Falls Short

GoPack.com — #Pack9 To Begin 2022 Season In Top 10 Of National Rankings

GoPack.com — A Special Look: #5 @PackWrestle vs. #7 Virginia Tech

Technician — Ernest Ross to miss rest of season for Pack men’s basketball

Technician — NC State football to hold walk-on tryouts

Technician — COMMENTARY: It’s time for NC State men’s basketball to get on a roll

Technician — Wolfpack men’s basketball unable to come back from cold start against Hokies

Tweets of the day

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