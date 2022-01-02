 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's Max Fisher enters transfer portal

The Wolfpack Central — Ikem Ekwonu formally turns professional

The Wolfpack Central — NC State struggling to get over hump

The Wolfpack Central — Box score: Florida State 83, NC State 81

The Wolfpack Central — NC State lands new punter Shane McDonough

The Wolfpack Central — Scouting Florida State

Raleigh News & Observer —NC State All-American left tackle Ikem Ekwonu heading to the NFL draft

Raleigh News & Observer —NC State guard duo leading way as Pack still seeks first ACC win, end to losing streak

Raleigh News & Observer — NC State’s Keatts on calling the final timeout at the end of the game with FSU

Raleigh News & Observer — N.C. State falls to Florida State in down-to-the-wire game. Here’s what we learned

Charlotte Observer — Meet the Hobbs: Charlotte area’s XL, top recruited, fun-loving, brother-sister duo

GoPack.com — Pack Drops Heartbreaker to Florida State

Technician — NC State men’s basketball loses narrowly to FSU despite Seabron’s 32 points

Tweets of the day

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