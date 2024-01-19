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Wolfpack newsstand — Jan. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Wing Jackson Keith seeing certain schools rise to top

The Wolfpack Central — NC State offers four-star junior safety JaDon Blair

The Wolfpack Central — Top players about to descend on unofficial visits

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State signee Zamareya Jones on record breaking night

Raleigh News & Observer —ACC argues FSU shouldn’t have say in league matters: The latest in ongoing legal fight

Raleigh News & Observer —ACC punishes NC State’s D.J. Horne for what he admitted was a ‘disrespectful gesture’

GoPack.com — No. 21 NC State Hosts Princeton In Three Match Opening Week

GoPack.com — #4 NC State Falls in Road Contest at Miami

GoPack.com — Gymnastics Opens ACC Slate With Dual Meet at UNC

Technician — NC State women’s basketball suffers woeful shooting performance in loss to Miami

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