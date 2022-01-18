 The news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State offers tight end CJ Jacobsen from Idaho

The Wolfpack Central — Junior wing Comeh Emuobor opening eyes

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts before VT game

The Wolfpack Central — NC State playing catchup with four-star OL Sam Pendleton

Raleigh News & Observer —Experienced NC State women’s basketball team starts tough stretch with top-4 matchup

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: Kevin Keatts opens up about his time at NC State and his ACC roots

GoPack.com — Wolfpack Wraps Up First Weekend of 2022 Action at Miami Spring Invite

Technician — Pack women’s tennis opens spring season at Miami Spring Invite

Technician — NC State rifle drops pair of ranked matchups to kick off spring season

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