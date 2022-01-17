 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State playing catchup with four-star OL Sam Pendleton

Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball rolls to 24-point win over Duke. Wolfpack now 7-0 in ACC

Raleigh News & Observer —Experienced NC State women’s basketball team starts tough stretch with top-4 matchup

Raleigh News & Observer —Duke women’s basketball struggles against N.C. State defense, falls to Wolfpack 84-60

Raleigh News & Observer —Photos from NC State’s game against Duke

GoPack.com — #4 Wolfpack Victorious in Top-25 Showdown with #16 Duke, 84-60

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