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Wolfpack newsstand — Jan. 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

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The Wolfpack Central — Top players about to descend on unofficial visits

The Wolfpack Central — NC State offers sophomore WR Gordon Sellars

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts sees transfer rules evolve

The Wolfpack Central — NC State signee Zamareya Jones breaks school scoring record

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GoPack.com — Pack Hosts Wake Forest Tuesday Night at PNC Arena

GoPack.com — No. 9 Wolfpack Sweeps SMU to Open 2024 Slate

GoPack.com — Men's Tennis Opens 2024 With 6-1 Win Over Northwestern

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